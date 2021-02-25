Son dakika gündem: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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Son dakika gündem: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

25.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:56
Son dakika gündem: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı Grup Amirliği ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Amasya merkez ile Merzifon ve Suluova ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 23 sentetik ecza hapı ile 3 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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