Son dakika gündem: Amasya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi.

Polis ekipleri, Merzifon-Amasya kara yolunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan T.E.G. (23), K.O.D. (23) ve M.K'nin (31) üzerinde ve araçta arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kümbethatun Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri, durdurdukları otomobilde 286,90 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan araçtaki S.E. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.