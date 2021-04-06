Son dakika gündem: Amasya'da kavga ihbarına giden polislere öğrencilerden sürpriz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Amasya'da kavga ihbarına giden polislere öğrencilerden sürpriz

Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Amasya'da kavga ihbarına giden polislere öğrencilerden sürpriz

Son dakika haberlerine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerini öğrenciler çiçekle karşıladı.

Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı
Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerini öğrenciler çiçekle karşıladı.

Cumhuriyet İlkokulunda öğrenciler arasında kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz söz konusu bölgeye ulaşan polis ekipleri, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden polisler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polisler, sürprizden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Demet Özdemir Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Amasya'da kavga ihbarına giden polislere öğrencilerden sürpriz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:01:42. #1.16#
title