Son dakika gündem: Amasya'da çıkan orman ve örtü yangını söndürüldü Son dakika haberleri: Amasya'da çıkan orman ve örtü yangınında bir dekarlık alan zarar gördü.

Amasya'da çıkan orman ve örtü yangınında bir dekarlık alan zarar gördü. Kale yolu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, bir dekar ormanlık alan zarar gördü. Kaynak: AA