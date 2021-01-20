Son dakika gündem: Altınözü'nde 90 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Altınözü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 90 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.