Son dakika gündem: Altınözü'nde 90 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
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Son dakika gündem: Altınözü'nde 90 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

20.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:03
Son dakika gündem: Altınözü'nde 90 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Altınözü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 90 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Altınözü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 90 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Daha önceden tespit edilen 90 yaş ve üstü vatandaşların evine giden ekipler, CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptı.

Aşı çalışmasının süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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