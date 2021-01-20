Son dakika gündem: Altınözü'nde 90 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
20.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:03
Gelen son dakika haberlerine göre Altınözü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 90 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.
Altınözü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 90 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.
Daha önceden tespit edilen 90 yaş ve üstü vatandaşların evine giden ekipler, CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptı.
Aşı çalışmasının süreceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan