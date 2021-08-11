Son dakika gündem: Altındağ'da 2 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Altındağ'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Altındağ'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtilerek, biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların tedavisine hastanede devam edildiği bildirilen açıklamada, "2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup; 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur