Son dakika haberi! Altın alma bahanesiyle kuyumcuyu silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi! Altın alma bahanesiyle kuyumcuyu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum'da, altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

4 Aralık'ta Taşmağazaları Kuyumcular Çarşısı'nda O.Ö'ye ait kuyumcu dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, iş yeri sahibini silahla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası ile Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'nin (KGYS) 345 saatlik kayıtlarını inceleyerek olayı gerçekleştiren kişinin Maruf D. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine, Karaçoban ilçesinde 2 ayrı adrese özel harekat timleri ve Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlar sonucu zanlı, bir evin yakınındaki saklandığı otların arasında bulundu.

Zanlı, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Maruf D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberi! Altın alma bahanesiyle kuyumcuyu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi! Altın alma bahanesiyle kuyumcuyu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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