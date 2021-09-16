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ALMAN GAZETECİ VE ÇEVİRMEN MEŞALE TOLU'NUN BERAATİ İSTENDİ

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ALMAN GAZETECİ VE ÇEVİRMEN MEŞALE TOLU'NUN BERAATİ İSTENDİ

Türkiye'de terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Alman çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu'nun aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Türkiye'de terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Alman çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu'nun aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, "Örgüt üyeliği" ve "Örgüt propagandası" suçlarından yargılanan Meşale Tolu ve 11 sanığın beraatini talep etti. Mütalaada, aralarında Meşale Tolu'nun eşinin de bulunduğu diğer 11 sanığın ise 1,5 yıldan 18 yıl 9'ar aya kadar değişen hapisleri talep edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ceren Çoban katıldı. Sanıkları avukatları temsil etti. Duruşmayı Almanya Başkonsolosluğu'ndan temsilciler de izledi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıklardan Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu, Ali Aykul, Başak Sıla Kaymak, Mukaddes Erdoğdu Çelik, Ömer Sezgin, Levent Akhan, Neriman Şaşmaz İlhan, Serkan Zorlu, Birol Kurt'un "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmalarını ve diğer suçlardan beraatlerini istedi. Mütalaada, sanıklar Deniz Havuç ve Serkan Okatan hakkında ise "Üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 6 yıl 4 aydan 18 yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi.

MEŞALE TOLU VE 11 SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ

Savcı, sanıklar Meşale Tolu Çorlu, Bilal Ateş, Ceren Çoban, Fatma Çiftçi, Fırat Çağla, Osman Tunç, Umut Aktaş, Yağmur Emekdar, Sinan Aktaş, Yavuz Kılıç, Özge Gür, Mustafa Tezel hakkında ise  kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden tüm suçlardan beraatlerini talep etti.

MeşaleTolu'nun avukatı mütalaaya katıldıklarını belirtirken, diğer sanıkların avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

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