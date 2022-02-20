Son dakika gündem: Almanya Savunma Bakanı Lambrecht: "Savunma harcamalarını artıracağız"

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya'da savunma harcamalarını artıracaklarını söyledi.

Lambrecht, 58. Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde düzenlenen, "Avrupa dış ve güvenlik politikası ve gücün dili" paneline katıldı.

Almanya'nın, NATO'da ve diğer misyonlarında görevini yerine getirdiğini ifade eden Lambrecht, bunun verilen sözlerin yerine getirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Lambrecht, yeterli kapasiteye sahip oldukları için kısa sürede Litvanya'da NATO kapsamındaki misyon için ek asker gönderebildiklerine işaret etti.

Almanya'nın savunma harcamalarını artırma yolunu izlemesi gerektiğini vurgulayan Lambrecht, "Güvenilir bir ortak olduğumuzu söylediğimiz durumda uygun fonların mevcut olduğundan da emin olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın verdiği sözleri yerine getireceğini belirten Lambrecht, "Güvenilir ortaklar olacağız. Verdiğimiz sözleri tutacağız. Bunun için gerekli koşulları oluşturacağız ve bu savunma harcamalarını da artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Lambrecht, bunu siyasi olarak yerine getirmenin kolay olmayacağını anlatarak, iklimi koruma ve salgınla mücadele gibi başka konularının da maliyetli olduğunu kaydetti.

Almanya'nın Ukrayna'ya desteği

Bir soru üzerine Ukrayna-Rusya krizinde Almanya'nın Ukrayna'ya silah vermemesini de değerlendiren Lambrecht, NATO'da herkesin aynı şeyi yapması değil, ortakların bir bütün olarak birbirini tamamlamasının önemli olduğunu belirtti.

Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklediğine işaret ederek, "Herkes elinden gelen desteği verirse, bu iyiye işarettir ve şu anda yaşadığımız şey de budur." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın kısıtlayıcı silah ihracat siyasetinin yeni bir durum olmadığını, geçmişteki hükümetlerce de uygulandığını belirten Lambrecht, şunları kaydetti:

"Bu yeni hükümetin başlattığı bir şey değil. İhracat düzenlemelerine tekrar bakacağız ve belki sıkılaştıracağız. Bu çizgi, uzun bir dönemden beri takip ediliyor ve tarihimizle, geçmişimizle ilgilidir. Bunun doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyorum ve Alman halkı da bunu paylaşıyor. Bu kısıtlayıcı politika için Almanya'da yüzde 80 destek var."

Fransa Savunma Bakanı Parly

Panele katılan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de küresel zorluklar karşısında daha güçlü bir Avrupa'ya ihtiyaç olduğunu belirterek, Avrupalıların bir masanın etrafında oturması ve karşılaştıkları tehditleri tartışması gerektiğini söyledi.

Avrupa'daki insansız hava araçları gibi savunma teknolojilerinde kapasite eksikliği bulunduğunu ve başka ülkelere bağımlı olduklarını vurgulayan Parly, "Örneğin; Sahel Bölgesi'nde ABD insansız hava araçları olmadan harekete geçemezdik." dedi.

Parly, Avrupa'nın askeri zorluklar karşısında harekete geçebilmesi için savunma yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini kaydetti.