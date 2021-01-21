Son dakika gündem: Almanya Irak'ta 32 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı
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Son dakika gündem: Almanya Irak'ta 32 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı

21.01.2021 22:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:26
Son dakika gündem: Almanya Irak'ta 32 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı

Son dakika haberler... Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakan Maas, yaptığı yazılı açıklamada, "Bağdat'ta bugün yaşanan saldırıları şiddetle kınıyor, mağdurların ailelerine ve Irak halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Birçok yaralıya acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın güvenilir bir partner olarak sürdürülebilir istikrar ve kalkınma için Irak'ın yanında yer aldığını vurgulayan Maas, "Son yıllarda birlikte elde edilen ilerlemeleri uzun vadede güvence altına almak için Irak'a, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve NATO misyonu çerçevesinde hem sivil hem de askeri desteğimize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Patlamalarda 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.

Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin öldüğünü, 110 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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