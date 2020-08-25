Son dakika gündem: Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Önemli olan gerginliğin azaltılması için adımların atılması"
Gelen son dakika haberlerine göre Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
25.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:04
Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Burada bir yol ayrımındayız. Yıl sonuna kadar Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin nasıl olacağı ortaya çıkacak."
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Kaynak: AA