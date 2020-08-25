Son dakika gündem: Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Önemli olan gerginliğin azaltılması için adımların atılması" Gelen son dakika haberlerine göre Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (4) Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Burada bir yol ayrımındayız. Yıl sonuna kadar Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin nasıl olacağı ortaya çıkacak." Kaynak: AA