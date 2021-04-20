Son dakika gündem: Almanya'daki Türkler, camide veremedikleri iftarları Burkina Fasolu Müslümanlara gönderdi
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Son dakika gündem: Almanya'daki Türkler, camide veremedikleri iftarları Burkina Fasolu Müslümanlara gönderdi

Son dakika gündem: Almanya'daki Türkler, camide veremedikleri iftarları Burkina Fasolu Müslümanlara gönderdi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camide veremedikleri iftarları Burkina Faso'daki ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camide veremedikleri iftarları Burkina Faso'daki ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

IGMG Köln bölgesine bağlı Opladen Merkez Camisi tarafından her yıl verilen iftar yemeği, bu yıl Burkina Fasolu Müslümanlara bağışlandı.

Cami Topluluğu Başkanı Mehmet Ali Süleyman, yaptığı açıklamada, "Uluslararası yardım kurumu Hasene ile kurban dağıtımı için gittiğimiz Burkina Faso'da ihtiyaç sahibi çok sayıda Müslüman'ı görmüştük. Yerel partner kuruluşları ile irtibata geçip bu ramazanda camilerimizdeki salgın kısıtlamaları sebebiyle iftarlarımızın bir bölümünü Burkina Faso'ya gönderdik." ifadesini kullandı.

Cami cemaatinin uygulamadan memnun olduğunu belirten Süleyman, geçen hafta da Almanya sokaklarındaki evsizlere yemek dağıttıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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