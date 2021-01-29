Son dakika gündem: Almanya'da sel sularında rafting keyfi kamerada

Son dakika haber... Almanya'nın Saar Nehri'nin kıyısında bulunan Saarburg kentinde üç kanocu, sağanak yağışlar sonucu oluşan sel sularında rafting yaptı.

Almanya'nın Saar Nehri'nin kıyısında bulunan Saarburg kentinde üç kanocu, sağanak yağışlar sonucu oluşan sel sularında rafting yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Almanya'da görülen sağanak yağış bir çok bölgede sele neden oldu. Ülkenin Saar Nehri'nin kıyısında bulunan Saarburg kentinde Holger ve Ulf Jung kardeşler olarak bilinen üç kanocu, sağanak yağış sonucu oluşan sel sularında rafting yaptı. Sel suları nedeniyle şelaleyi andıran kanalda rafting yapan kanocuların videosu izlenme rekorları kırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı