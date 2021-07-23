Son dakika gündem: Almanya'da Köln DİTİB Merkez Camisi'nde geleneksel kavurma ikramı

Son dakika haberleri... Almanya'da, Kurban Bayramı vesilesiyle Köln Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde kavurma dağıtıldı.

Almanya'da, Kurban Bayramı vesilesiyle Köln Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde kavurma dağıtıldı.

DİTİB'den yapılan açıklamaya göre, DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek ile Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Saral, cuma namazı sonrası vatandaşlara kavurma ve pilav ikram etti.

Dilek, burada yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na özgü bir gelenek olarak kavurma ikramında bulunduklarını, bu şekilde vatandaşlarla bayram sevincini paylaştıklarını söyledi.

Dilek, DİTİB ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla vekaletle kurban kesim organizasyonu düzenlendiğini anımsatarak, "Yüzbinlerce insanın yüzünün güldüğü, gönül köprülerinin kurulduğu, kardeşlik bağlarının perçinleştiği bu hayır yolculuğunda bizlere eşlik eden, desteklerini esirgemeyen, teveccüh gösteren kardeşlerimize teşekkür ediyor, kurbanlarının hak katında makbul olmasını niyaz ediyorum." dedi.

DİTİB gönüllüleri ile 77 ülkede hayırseverlerin emanetlerini ulaştırarak insanlara bayram coşkusu yaşattıklarını belirten Dilek, "Din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı gözetilmeden mağdur ve ihtiyaç sahibi insanlara Almanya'dan giden gönüllülerimiz aracılığıyla iletilen kurban bağışlarıyla onların hayır dualarını, selam ve muhabbetlerini aldık. Bu yıl da güzel bir organizasyonu geride bırakarak kesim ve dağıtımlarımızı tamamlandık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay