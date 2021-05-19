Son dakika gündem: Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor
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Son dakika gündem: Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

Son dakika gündem: Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemini sürdürdü.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemini sürdürdü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ile beraberindeki grup, protesto gösterisi düzenledi.

Maide T, Alman makamlarının ilgisizliğinden yakınarak, "Bugüne kadar hiç bir Alman makamından derdin nedir konu nedir diye soran olmadı. Almanların PKK'lılara karşı uyguladıkları cezalar göstermelik. Ön kapıdan alıyorlar arka kapıdan salıyorlar. Hiç kimseyi kandıramazlar. Bu benim düşüncem. Sadece Türkiye'ye karşı işte bakın biz bir şeyler yapıyoruz gibi davranıyorlar. Onlar bu kadar destek vermese PKK bu kadar yol almazdı." dedi.

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck Maide T'yi dinledi

Öte yandan Maide T'nin eylemi sırasında Başbakanlık önünde bulunan Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck ile de görüşerek kızının durumu hakkında bilgi verdi.

Maide T'yi dinleyen Habeck, anneye iletişim bilgilerini vererek görüşme sözü verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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