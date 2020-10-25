Son dakika gündem: Almanya'da Hür Demokrat Parti, NSU kurbanları için "anma günü" düzenlenmesini istiyor

Son dakika habere göre Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP), ülkede 2000-2007'de, 8'i Türk 10 kişiyi katleden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün kurbanları için "ulusal anma günü" düzenlenmesine ilişkin Federal Meclise önerge vermeye hazırlanıyor.

Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP), ülkede 2000-2007'de, 8'i Türk 10 kişiyi katleden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün kurbanları için "ulusal anma günü" düzenlenmesine ilişkin Federal Meclise önerge vermeye hazırlanıyor.

FDP Federal Meclis Milletvekili Grigorios Aggelidis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FDP Meclis Grubunun ulusal anma günü düzenlenerek NSU kurbanlarının anılması için önerge hazırladığını belirtti.

Bu önergenin FDP Meclis Grubunda gelecek hafta kabul edilmesinin planlandığını ardından da Federal Meclise sunulacağını aktaran Aggelidis, Federal Mecliste çok sayıda milletvekilinin buna destek vermesini ümit ettiğini söyledi.

Aggelidis, "İnsanlık dışı şekilde yapılan NSU saldırıları, benzersizdi. Devletin bu cinayetlerle ilgili davranışı da benzersizdi." diyerek bundan dolayı ulusal anma günü düzenlenerek, açık bir sinyal verilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

FDP'nin bu konuda henüz bir gün önermediğini ancak birçok tarihin göz önünde bulundurabileceğini belirten Aggelidis, "Önemli olan, bir gün bulunarak kurbanların uygun şekilde anılmasıdır." dedi.

"Ailelerin, devletin her şeyi yaptığını düşünmesi gerekiyor"

İki avukat aracığıyla kurbanların yakınlarının kendileriyle temasa geçmek isteyip istemediklerini sorduklarını, bunun da olumlu karşılandığını vurgulayan Aggelidis, gelecek günler ve haftalarda FDP olarak doğrudan kurban aileleriyle irtibata geçecekleri bilgisini paylaştı.

Aggelidis, NSU cinayetlerinin aydınlatılmasının sürdürülmesinin önemine işaret ederek "Özelikle kurbanların ailelerinin, cinayetlerin aydınlatılması için devletin her şeyi yaptığını düşünmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir noktadır." ifadesini kullandı.

Aggelidis, ülkede yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın her türlüsüyle açık şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da, 2000-2007'de, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

Cinayetler, uzun süre karanlıkta kalmış, Alman medyası, 2000'li yıllarda cinayetlerin arkasında mafyanın ya da ailelerin olduğunu öne süren ve "döner cinayetleri" olarak adlandırılan haberler yapmıştı.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin, 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Beate Zschaepe ise NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten sonra polise teslim olmuştu.

NSU davası

2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018'de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ila 10 yıl hapis cezası almıştı.

Almanya'nın en geniş kapsamlı davalarından NSU'da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti.

Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada, 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay