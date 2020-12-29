Son dakika gündem: Almanya'da hastaneler çalışanlarına maaş ödeyemeyebilir
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Son dakika gündem: Almanya'da hastaneler çalışanlarına maaş ödeyemeyebilir

29.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:12
Son dakika gündem: Almanya'da hastaneler çalışanlarına maaş ödeyemeyebilir

Bir son dakika haberine göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle mali sorunlar yaşayan hastanelerin çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyebileceği belirtildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle mali sorunlar yaşayan hastanelerin çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyebileceği belirtildi.

Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, basına yaptığı açıklamada, hastanelerin kısıtlı mali kaynaklara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Federal hükümet yardımları önemli ölçüde artırmazsa, ülkedeki hastaneler 2021'in ilk çeyreğinde bile çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyecek." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının, hastanelerde yatakların boş tutulması için Kovid-19 sayılarının yüksek olduğu bölgelerde acil olmayan ameliyatları erteleyen hastanelere para ödeyeceğini açıkladığını anımsatan Gass, bu uygulamanın sadece hastanelerin yüzde 25'ini kapsadığını söyledi.

Gass, hükümetin hastanelere 2019'u baz alarak yardım yapmasını istedi.

Almanya Hastaneler Enstitüsünün yaptığı ankete göre de ülkedeki hastanelerin 3'te 2'sinin 2020'yi zararla kapatması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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