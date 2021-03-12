Son dakika gündem: Almanya'da elleri bağlı sedyede yatan göçmenin darp edildiği anlar kamerada
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Son dakika gündem: Almanya'da elleri bağlı sedyede yatan göçmenin darp edildiği anlar kamerada

12.03.2021 18:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:51

Son dakika gündem haberine göre Almanya'da elleri bağlı sedyede yatan göçmenin darp edildiği anlar kameradaİskender GÜNGÖR, (DHA)- Almanya'nın Kassel şehrinde ambulans şoförünün sedyede elleri bağlı şekilde yatan Suriyeli göçmenü dövdüğü anlar ortaya çıktı.

Almanya'da elleri bağlı sedyede yatan göçmenin darp edildiği anlar kamerada

İskender GÜNGÖR, (DHA)- Almanya'nın Kassel şehrinde ambulans şoförünün sedyede elleri bağlı şekilde yatan Suriyeli göçmenü dövdüğü anlar ortaya çıktı. Ülkede infiale yol açan olaya tepki yağdı.

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Kassel şehrinde bir ambulans şoförünün elleri sedyede bağlı halde Suriyeli mülteciye şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. Kasım 2020'de yaşanan ve ülkede tepkilere neden olan olaya ait görüntülerde, şiddet gören Suriyeli mülteciye karşı polis memurlarının tepkisiz kaldığı anlar görüldü. Ambulans şoförünün şiddet uyguladığı Suriyeli mültecinin kimliğinin Amar H olduğu öğrenildi.

MÜLTECİNİN TÜRK AVUKATI BASINA KONUŞTU

32 yaşındaki Amar H'nin avukatlığını üstlenen Türk asıllı Adnan Aykaç, Alman basınına yağtığı açıklamada, müvekkilinin 2015'te Suriye'den kaçarak Almanya'ya sığındığını ifade etti.Olayın kabul edilemez bir olay olduğunu ve savunmasız bir kişiye uygulanan şiddetin açıkça görüldüğünü ifade eden Aykaç, " Bu son derece vahşet bir durum. Eli kolu bağlı kişiye uygulanan şiddet tam bir zulüm" diye konuştu.Öte yandan, sedyeye yatırılıp elleri bağlanan sığınmacının savunmasız haldeyken ambulans şoförü tarafından yumruklandığı raporda yer verilmedi.

Son dakika gündem: Almanya'da elleri bağlı sedyede yatan göçmenin darp edildiği anlar kamerada
Son dakika gündem: Almanya'da elleri bağlı sedyede yatan göçmenin darp edildiği anlar kamerada
Son dakika gündem: Almanya'da elleri bağlı sedyede yatan göçmenin darp edildiği anlar kamerada
Son dakika gündem: Almanya'da elleri bağlı sedyede yatan göçmenin darp edildiği anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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