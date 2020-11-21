Son dakika gündem: Almanya'da düşen küçük uçağın pilotu öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'nın Türingiya eyaletindeki Ronneburg beldesi yakınlarında küçük bir uçağın düştüğü, pilotunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Almanya'nın Türingiya eyaletindeki Ronneburg beldesi yakınlarında küçük bir uçağın düştüğü, pilotunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Grossenstein bölgesi ile A4 otobanı arasındaki tarlaya düşen uçağın enkazını kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Uçağın yanmış enkazından çıkarılan pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiği, kazanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek