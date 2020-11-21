Son dakika gündem: Almanya'da düşen küçük uçağın pilotu öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Almanya'da düşen küçük uçağın pilotu öldü

21.11.2020 22:51 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:54
Son dakika gündem: Almanya'da düşen küçük uçağın pilotu öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'nın Türingiya eyaletindeki Ronneburg beldesi yakınlarında küçük bir uçağın düştüğü, pilotunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Almanya'nın Türingiya eyaletindeki Ronneburg beldesi yakınlarında küçük bir uçağın düştüğü, pilotunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Grossenstein bölgesi ile A4 otobanı arasındaki tarlaya düşen uçağın enkazını kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Uçağın yanmış enkazından çıkarılan pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiği, kazanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Kuzeninin silahlı saldırısında öldü
Son dakika gündem: Kuzeninin silahlı saldırısında öldü
Beyoğlu'nda 6. kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Beyoğlu'nda 6. kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Heyelanda otomobilinin üzerine kaya düşen ilaç mümessili, öldü
Heyelanda otomobilinin üzerine kaya düşen ilaç mümessili, öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum İlham Aliyev Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Berk Oktay Şafak Sezer Öykü Karayel
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Almanya'da düşen küçük uçağın pilotu öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 22:58:06. #1.15#
title