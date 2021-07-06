Son dakika gündem: Almanya'da Çin istihbaratı için casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Alman gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Almanya'da Çin istihbaratı için casusluk yaptığı suçlamasıyla Alman vatandaşı Klaus L'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'da Çin istihbaratı için casusluk yaptığı suçlamasıyla Alman vatandaşı Klaus L'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, siyaset bilimci Klaus L'nin, hakkında 20 Mayıs'ta casusluk yaptığı gerekçesiyle Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde dava açılmasının ve tutuklanma emrinin çıkarılmasının ardından dün gözaltına alındığı ifade edildi.

Klaus L'nin 2001'den beri bir düşünce kuruluşunda çalıştığı aktarılan açıklamada, 2010'da Çin istihbarat mensuplarının Şangay'da Klaus L. ile temasa geçtiği belirtildi.

Açıklamada, zanlının 2010'dan 2019'a kadar devlet ziyaretleri ve uluslararası konferanslar öncesinde ve sonrasında ve güncel konularda Çin istihbaratına düzenli bilgiler sağladığının altı çizildi.

Klaus L'nin, Çin istihbaratına ilettiği bilgileri çok sayıda üst düzey siyasi muhataplardan elde ettiği aktarılan açıklamada, bu bilgiler karşılığında zanlının seyahatlerinin finanse edildiği ve para aldığı vurgulandı.

Açıklamada Klaus L'nin bugün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay