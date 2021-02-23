Son dakika gündem: Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi 2018'den beri en yüksek seviyeye yükseldi
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Son dakika gündem: Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi 2018'den beri en yüksek seviyeye yükseldi

23.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:25
Son dakika gündem: Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi 2018'den beri en yüksek seviyeye yükseldi

Son dakika haberine göre Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, ülkenin en önemli ticaret ortakları olan Çin ve ABD'de ekonomik toparlanmanın hızlı olacağına dair beklentilerin etkisiyle, şubatta 3,2 puan artarak 10,7 puana yükseldi.

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, ülkenin en önemli ticaret ortakları olan Çin ve ABD'de ekonomik toparlanmanın hızlı olacağına dair beklentilerin etkisiyle, şubatta 3,2 puan artarak 10,7 puana yükseldi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için şubat ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da bu yılın ocak ayında 7,5 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, şubat ayında 3,2 puan artarak 10,7 puana yükseldi. Böylece endeks Eylül 2018'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman ihracatçılar arasında duyarlılığın önemli ölçüde iyileştiğini belirtti.

Fuest, "Çin'in iyi ekonomik durumu ve ABD'nin üretimindeki artış Alman ihracatçılara yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Kimya sektörü ile makine ve ekipman üreticilerinin ihracatlarında önemli bir artış beklediklerini aktaran Fuest, otomotiv üreticilerinin de üç aylık bir aradan sonra tekrar yurt dışından daha fazla sipariş beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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