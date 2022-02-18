Son dakika gündem: Alanya'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika gündem: Alanya'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

AA, Mustafa Kurt - Güncel
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Son dakika gündem: Alanya'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Gümüşkavak ve Yaylakonak Mahallelerinde kablo hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen S.Y. (32), U.Y. (35), M.K. (34) ve E.Y. (32) suç unsurları ile adreslerinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika gündem: Alanya'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

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