Son dakika gündem: Aladağ'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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Son dakika gündem: Aladağ'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Aladağ'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı Adana'nın Aladağ ilçesinde 2 gün süren ve kısmen kontrol altına alınan yangından geriye kalan acı görüntüler drone ile görüntülendi.

Aladağ'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde 2 gün süren ve kısmen kontrol altına alınan yangından geriye kalan acı görüntüler drone ile görüntülendi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan ve İmamoğlu ilçesine de sıçrayan yangın bugün itibariyle kısmen kontrol altına alındı.

Çok büyük bir alanı kaplayan yangının ardından geriye kalan ormanlık alan İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülendi.

Yanan ağaçlardan geriye sadece küllerin kaldığı, birçok alanın yangından etkilendiği görüldü.

Son dakika gündem: Aladağ'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Son dakika gündem: Aladağ'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Son dakika gündem: Aladağ'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Son dakika gündem: Aladağ'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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