Son dakika gündem: Aladağ'da kumar operasyonu
AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Adana'nın Aladağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 19 kişiye toplam 25 bin 384 lira ceza uygulandı.
ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 19 kişiye toplam 25 bin 384 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı kıraathanelerde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, adreslere düzenlediği operasyonda kumar oynadığını tespit ettiği 19 kişiye toplam 25 bin 384 lira ceza verdi.
Ekipler, masalardaki kart desteleri ve oyun takımlarına el koydu.
AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri