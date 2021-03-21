Son dakika gündem: Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

21.03.2021 07:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:02
Son dakika gündem: Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Türker Kara'nın (38) evini basan Rıdvan K., tabancayla kurşun yağdırdı.

BURSA'da alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Türker Kara'nın (38) evini basan Rıdvan K., tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda, bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan Kara, tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Rıdvan K., aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Türker Kara'yı akşam saatlerinde telefonla arayıp borcunu istedi. Kara'nın olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasına tartışma yaşandı. Saat 01.00'sıralarında Türker Kara'nın 2. Bakır Sokak'ta bulunan müstakil evine gelen Rıdvan K., yanındaki tabancayla husumetlisine kurşun yağdırdı. Bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Kara kanlar içinde yere yığılırken, Rıdvan K. otomobille olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kara'yı evinde kanlar içinde yerde yatarken bulan sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika gündem: Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika gündem: Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika gündem: Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika gündem: Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika gündem: Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika gündem: Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika gündem: Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Özcan Bizati Sergen Yalçın Abdullah Avcı Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 08:04:27. #1.15#
title