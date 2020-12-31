Silahlı kavga: 1 yaralı
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Silahlı kavga: 1 yaralı

31.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:34

Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Hacı Hasanlı Mahallesi 709. Sokak'ta pide lokantası işleten Hasan B. (59) ile akrabası Mehmet B. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet B. silahla Hasan B'ye ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hasan B. sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Mehmet B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı kavga: 1 yaralı
Silahlı kavga: 1 yaralı
Silahlı kavga: 1 yaralı
Silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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