Silahlı kavga: 1 yaralı

Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Hacı Hasanlı Mahallesi 709. Sokak'ta pide lokantası işleten Hasan B. (59) ile akrabası Mehmet B. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet B. silahla Hasan B'ye ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hasan B. sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Mehmet B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut