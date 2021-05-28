Son dakika gündem: Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski sağlık memuru tutuklandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski sağlık memuru tutuklandı.
Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski sağlık memuru tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda, eski sağlık memuru A.G. (39) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut