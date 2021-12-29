Son dakika gündem: Aksaray'da çıkan yangın hasara yol açtı
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Aksaray'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Taşpazar Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın son katında Bayram Uyar'a ait evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi.
AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet