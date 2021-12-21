Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı - Haberler
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Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... AKSARAY'da, köprüde meydana gelen buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, 9 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, köprüde meydana gelen buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, 9 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza, saat 08.30 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Köprüde oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 8'i otomobil,1'i kamyon çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, köprüde ulaşım bir süre aksadı.

Sürücülerden Ferit Köse, "Ana yolda giderken bir araç kaymış. Arkasına da araçlar vardı. Duralım, diye frene basınca araba iyice hızlandı. Her yer buzlanmış. Paten yaparcasına buz var. Bu yüzden kaydık ve öndeki araca çarptık" dedi.

Kamyon sürücüsü Kenan Adak ise "Aşırı buzlanmadan dolayı zincirleme trafik kazası oldu ve araçlar birbirine girdi" diye konuştu.


Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

Son dakika gündem: Aksaray'da 9 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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