Son dakika gündem: Aksaray'da 3 arkadaşın bıçaklandığı kavgada 1 kişi öldü
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Son dakika gündem: Aksaray'da 3 arkadaşın bıçaklandığı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Aksaray'da bir kişinin husumetli olduğu şahsı ve yanındaki 2 arkadaşını bıçaklayarak yaraladığı olayda bir kişi sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son dakika gündem: Aksaray'da 3 arkadaşın bıçaklandığı kavgada 1 kişi öldü
03.09.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:16

Aksaray'da bir kişinin husumetli olduğu şahsı ve yanındaki 2 arkadaşını bıçaklayarak yaraladığı olayda bir kişi sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Aksaray'ın merkeze bağlı Sağlık Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden husumetli olduğu Ahmet Doğrul (28) ile köy meydanındaki parkta karşılaşan İdris Y. (27) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İdris Y. belinde taşıdığı bıçakla Ahmet Doğrul'u vücudunun 6 ayrı yerinden bıçakladı. Bu sırada Ahmet Doğrul'un yanında bulunan ve kavgayı ayırmak isteyen arkadaşları Mustafa A. (23) ve Muhammet C.'yi (24) de bıçaklayan İdris Y. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 3 yaralıdan durumu ağır olan Ahmet Doğrul sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Doğrul'un pandemi sürecinde cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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