Son dakika gündem: AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz'ün vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
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Son dakika gündem: AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz'ün vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz'ün vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi

Son dakika habere göre AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün vefat eden babası Vehbi Açıkgöz'ün cenazesi defnedildi.

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AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün vefat eden babası Vehbi Açıkgöz'ün cenazesi defnedildi.

Kanser tedavisi gördüğü Nevşehir'deki özel bir hastanede 75 yaşında yaşamını yitiren Açıkgöz için Çardak köyünde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Açıkgöz'ün cenazesi, namazın ardından köy kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Mustafa Açıkgöz ve akrabaları ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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