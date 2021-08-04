Son dakika gündem: AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu: "Ateşi birlikte söndürelim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu: "Ateşi birlikte söndürelim"

Son dakika gündem: AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu: 'Ateşi birlikte söndürelim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Türk Kızılayı Edremit Şubesi ile ortaklaşa kampanya başlatarak, ülkenin farklı noktalarında yaşanan yangınlardan dolayı mağduriyetin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla "Ateşi Birlikte Söndürelim" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Türk Kızılayı Edremit Şubesi ile ortaklaşa kampanya başlatarak, ülkenin farklı noktalarında yaşanan yangınlardan dolayı mağduriyetin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla "Ateşi Birlikte Söndürelim" sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.

Son zamanlarda ülkenin farklı noktalarında çıkan ve yürekleri dağlayan orman yangınları sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlamak niyetinde olan AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Türk Kızılayı Edremit Şubesi ile ortaklaşa çalışma başlattı. 'Ateşi Birlikte Söndürelim' sloganıyla başlatılan yardımlaşma kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Ülkemizin farklı noktalarında yaşanan orman yangınları hepimizi derinden yaralıyor. Devletimiz bir yandan, halkımız bir yandan cansiperane bir şekilde çalışmalar kaydederken, bizler de Türk Kızılayı Edremit Şubemiz ile birlikte harekete geçmek istedik. 'Ateşi Birlikte Söndürelim' sloganıyla bir yardımlaşma kampanyası başlattık. Yaraların bir an önce sarılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Tüm Edremit halkının kampanyaya destek olacağından eminiz. Yangınlarla mücadele esnasında şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Haydi Edremit, Gün Birlik Olma Günüdür" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Tanju Özcan gündemden düşmüyor! 'Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım' diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı
Tanju Özcan gündemden düşmüyor! "Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım" diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı
Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Yusuf Güney Haluk Levent
Spor Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu: "Ateşi birlikte söndürelim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 15:21:11. #1.14#

title