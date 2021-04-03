Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltıANKARA'da aile hekimi Ö.A.E. (50) hastası Gökhan D. ile birlikte 'uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan gözaltına alındı.

Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi
Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi
AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz
AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz

Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı

ANKARA'da aile hekimi Ö.A.E. (50) hastası Gökhan D. ile birlikte 'uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan gözaltına alındı. Aile hekimi Ö.A.E.'nin, uyuşturucudan sabıkalı Gökhan D. ile muayeneye geldiğinde tanıştığı ve birlikte uyuşturucu işi yapmaya başladıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarı çalışmasında İstanbul'dan gelen otobüste uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Takibe alınan otobüsten, Mamak ilçesinde yol üzerinde durduğu sırada yaklaşan kuryeye karton kutu teslim edildiği belirlendi. Takip edilerek durdurulan kuryenin elindeki kartondan kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu hap çıktı. Kutudaki 5 bin 180 adet 'gerica' isimli uyuşturucu hapa el konulurken, şüpheli kurye Gökhan D. gözaltına alındı.

AİLE HEKİMİ GÖZALTINA ALINDI

Gökhan D. ifadesinde uyuşturucu hapı aile hekimi Ö.A.E.'ye götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine 26 yıllık aile hekimi gözaltına alındı. Ö.A.E. emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Ancak Gökhan D.'nin telefonunda yapılan incelemede, Ö.A.E.'nin otobüs bilgileri ve uyuşturucu kutusunu tarif ederek, bırakması gerektiği yeri içeren mesajlar tespit edildi.

HASTASINI KURYE YAPMIŞ

Yapılan detaylı araştırmada da Gökhan D.'nin, uyuşturucu suçundan cezaevine girdiği, geçen yıl tahliye olduğu belirlendi. Mamak'ta oturan Gökhan D.'nin, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Gökhan D.'nin tedavisi sırasında evinin yakınındaki aile hekimliğinde görevli Dr. Ö.A.E.'ye muayene olduğu ve ikilinin bu şekilde tanıştığı saptandı. Ö.A.E.'nin hastası Gökhan D.'ye, beraber iş yapmak istediğini söylediği ve beraber iş yapmaya başladıkları tespit edildi. Öte yandan Gökhan D'nin yakalandığını öğrenen aile hekiminin, o gün telefonuna format attırdığı ve tüm verileri sildiği belirlendi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Şüpheliler Gökhan D. ve aile hekimi Ö.A.E., 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı
Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı
Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı
Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı İbrahim Çelikkol Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Burak Yılmaz İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 10:30:11. #1.16#
title