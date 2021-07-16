Son dakika gündem: Aidat borçlarını apartman panosuna asan site yöneticisi hakkında dava açıldı
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Son dakika gündem: Aidat borçlarını apartman panosuna asan site yöneticisi hakkında dava açıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aidat borçlarını apartman panosuna asan site yöneticisi hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal ettiği suçlamasıyla dava açıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aidat borçlarını apartman panosuna asan site yöneticisi hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal ettiği suçlamasıyla dava açıldı.

Profesyonel site yöneticiliği yapan ve Şemikler Mahallesi'ndeki bir sitenin yöneticiliğini üstlenen Nail Çapar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişe dönük aidat borçlarını tahsil etmek için apartmanların panosuna daire numaraları ile borçluların isimlerini ve borç miktarlarını astığını belirtti.

Borçlular arasındaki bir kişinin kendisi hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu (KVKK) ihlal ederek kişisel verilerini ifşa ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Çapar, hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını söyledi.

Denizli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 Haziran'da görülen duruşmada mahkeme heyetinin bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek duruşmayı ertelediğini anlatan Çapar, mahkemelik olmasına şaşırdığını dile getirdi.

Çapar, panoya aidat borçlarını asmanın normal bir durum olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Binada yaşayan herkes zaten birbirini tanıyor. Apartmanın panosuna aidat borçlarıyla ilgili bildirim asmak normal bir şey. Pek çok site ve apartman yöneticisi bunu yapıyor. Borçlular, telefonla mesaj gönderdiğimizde almadığını, mesajın ulaşmadığını söyleyebiliyor. Bundan dolayı panoya asıyorduk. Bir site sakini kişisel verilerin ihlal edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Artık panoya böyle bir şey asmıyorum. Ama bu kez ödemeyenlerin oranı yükseldi. Davanın sonucunu ben de çok merak ediyorum. Umarım ceza almam."

Son dakika gündem: Aidat borçlarını apartman panosuna asan site yöneticisi hakkında dava açıldı
Son dakika gündem: Aidat borçlarını apartman panosuna asan site yöneticisi hakkında dava açıldı
Son dakika gündem: Aidat borçlarını apartman panosuna asan site yöneticisi hakkında dava açıldı
Son dakika gündem: Aidat borçlarını apartman panosuna asan site yöneticisi hakkında dava açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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