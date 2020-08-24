Son dakika gündem: AİÇÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet vermeye başladı Son dakika haberi... Üniversite hastanesi statüsüne kavuşan Ağrı Devlet Hastanesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Üniversite hastanesi statüsüne kavuşan Ağrı Devlet Hastanesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven tarafından geçtiğimiz Haziran ayında imzalanan protokolle üniversite hastanesi statüsüne kavuşan Ağrı Devlet Hastanesi, bundan sonra yeni kimliği ile hastaları kabul edecek.

Üniversitenin Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun yanı sıra farklı okullardaki sağlıkla ilgili bölümlerle ciddi bir sağlık alt yapısına sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, afiliasyon protokolü ile üçüncü basamağa yükselen hastanenin Sağlık Bakanlığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak il, ilçe ve bölge insanına hizmet vereceğini söyledi. Prof. Dr. Karabulut, "Vatandaşlarımız, Üniversitemiz Tıp Fakültesine alacağımız bilim insanlarının katkıları ile eğitim ve araştırma hastanesinden daha nitelikli sağlık hizmeti alabileceklerdir. Ağrımız için sağlık alanında önemli bir adım olan bu dönüşümün hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA