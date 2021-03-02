Son dakika gündem: Ağrılı çocukların gece yarısı kar keyfi
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Son dakika gündem: Ağrılı çocukların gece yarısı kar keyfi

02.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:07
Son dakika gündem: Ağrılı çocukların gece yarısı kar keyfi

Son dakika habere göre AĞRI'da, gece yarısı etkili olan kar yağışının ardından evlerinden sokağa çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

AĞRI'da, gece yarısı etkili olan kar yağışının ardından evlerinden sokağa çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. 

Kentte gece yarısı itibarıyla etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, çocukların eğlencesi oldu. Gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saaterinde etisini yitirdi. Gece olmasına rağmen Gazi Mahallesi'nde sokağa çıkan çocuklar, kardan adam yapıp, kar topu oynadı. Kar yağmasına rağmen havanın güzel olduğunu söyleyen çocuklardan Neşe Aydın, "Kar çok güzel yağıyordu. Biz de kardeşler olarak sokağa çıkıp kardan adam yapmaya çalıştık. Çok güzeldi" dedi.

 


Son dakika gündem: Ağrılı çocukların gece yarısı kar keyfi
Son dakika gündem: Ağrılı çocukların gece yarısı kar keyfi
Son dakika gündem: Ağrılı çocukların gece yarısı kar keyfi
Son dakika gündem: Ağrılı çocukların gece yarısı kar keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Servet ARSLAN

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