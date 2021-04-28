Son dakika gündem: Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den öğrencilere sürpriz
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Son dakika gündem: Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den öğrencilere sürpriz

Son dakika gündem: Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den öğrencilere sürpriz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, makamına davet ettiği öğrencilere sürprizler yaparak unutulmaz anlar yaşattı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, makamına davet ettiği öğrencilere sürprizler yaparak unutulmaz anlar yaşattı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını teslim edemediği Merkez Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 1'inci sınıf öğrencisi Mithatcan Akyol ve Merkez Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören otizmli 1'inci sınıf öğrencisi Adem Doğan'a sürpriz yaparak öğrencileri makamına davet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, sınıf öğretmenleri ve polis üniforması giyen Mithatcan Akyol ve Adem Doğan ile birlikte İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret etti. Öğrencilerin çiçek takdim ettiği Özen, teşekkür ederek makamını öğrencilere devretti. İl Emniyet Müdürü Özen, Mithatcan Akyol'a 1. sınıf emniyet müdürü rütbe apoleti, Adem Doğan'a da başkomiser rütbe apoleti takarak çeşitli hediyeler verdi. Özen, daha sonra öğrencileri trafik aracına bindirerek anons yaptırdı. Trafik polisi tarafından öğrencilere trafik kuralları da anlatıldı. Öğrenciler, trafik polisleri ile birlikte yol uygulamalarına katılarak unutulmaz anlar yaşadı. Trafik polisleri, daha sonra öğrencileri evlerine bıraktı. İl Emniyet Müdürü Özen'e yaptığı sürprizden dolayı teşekkür eden öğrenciler, polis olmak istediklerini söylediler. - AĞRI

Son dakika gündem: Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den öğrencilere sürpriz
Son dakika gündem: Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den öğrencilere sürpriz
Son dakika gündem: Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den öğrencilere sürpriz
Son dakika gündem: Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den öğrencilere sürpriz
Son dakika gündem: Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den öğrencilere sürpriz
Son dakika gündem: Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den öğrencilere sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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