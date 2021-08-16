Son dakika gündem: Ağrı'da kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberler: Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Kılıçgedik köyünde akrabalar arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Kılıçgedik köyünde akrabalar arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Silah, taş, sopa ve bıçakların kullanıdığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 6 yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Köyü ablukaya alan jandarma giriş çıkışlara izin vermiyor. Yaralılar Tutak ve Ağrı'daki hastanalere kaldırıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı