Son dakika gündem: Ağrı'da kavga: 3 ölü, 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Ağrı'da kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Son dakika gündem: Ağrı'da kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Kılıçgedik köyünde akrabalar arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Kılıçgedik köyünde akrabalar arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Silah, taş, sopa ve bıçakların kullanıdığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 6 yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Köyü ablukaya alan jandarma giriş çıkışlara izin vermiyor. Yaralılar Tutak ve Ağrı'daki hastanalere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Işın Karaca Deniz Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Ağrı'da kavga: 3 ölü, 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 12:02:55. #1.15#

title