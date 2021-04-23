Son dakika gündem: Ağrı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Son dakika haberi: Ağrı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Ağrı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Yukarı köyünde, aralarında husumet olan Kaplan ve Yılmaz aileleri arasında akşam saatlerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Silahlı kavgada ağır yaralanan 2 çocuk babası E.K. (32), kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olaya ilişkin 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez