Son dakika gündem: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika gündem: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika gündem: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
21.08.2020 00:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:32

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Doğubayazıt kırsalında Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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Kaynak: AA

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