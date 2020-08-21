Son dakika gündem: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
21.08.2020 00:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:32
İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Doğubayazıt kırsalında Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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Kaynak: AA