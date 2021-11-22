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İki otomobilin çarpıştığı kazada hamile kadın öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında hamile kadın öldü, 3 kişi yaralandı.

ERZURUM (AA) - Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında hamile kadın öldü, 3 kişi yaralandı.

E.A idaresindeki 06 DH 0312 plakalı otomobil, Ağrı- Erzurum kara yolunun Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda Elif Günakın (38) yönetimindeki 04 AAK 048 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Günakın ile diğer araçtaki E.A'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi araçlarda sıkışarak yaralandı.

Ekiplerce araçlardan çıkartılarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4 aylık hamile olan Günakın kurtarılamadı.

Kaza sebebiyle kara yolunda bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İki otomobilin çarpıştığı kazada hamile kadın öldü, 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada hamile kadın öldü, 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada hamile kadın öldü, 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada hamile kadın öldü, 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada hamile kadın öldü, 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada hamile kadın öldü, 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada hamile kadın öldü, 3 kişi yaralandı

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