Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı
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Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı

19.12.2020 20:02 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:07
Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı

Son dakika gündem haberi: KAHRAMANMARAŞ'ta Iraklı S.F.H. (30), ağabeyleri ile tartışınca 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden çıkıp, yandaki boş daireye geçti.

KAHRAMANMARAŞ'ta Iraklı S.F.H. (30), ağabeyleri ile tartışınca 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden çıkıp, yandaki boş daireye geçti. Bağırarak yardım isteyen S.F.H.'yi duyanların ihbarı üzerine gelen polis, kadını kurtardı, ağabeylerini de gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'ndaki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. S.F.H. ile ağabeyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.F.H. evin penceresinden dışarı çıktı. Ağabeylerinin 'İçeri gel' telkinlerini dinlemeyen S.F.H. pencereden yan daireye geçti. S.F.H., geçtiği boş dairenin balkonuna çıkıp çığlık atarak yardım istedi. S.F.H.'nin çığlıklarını duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, S.F.H.'nin ağabeylerini gözaltına alıp karakola götürürken, olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingirle kapının açılmasının ardından mahsur kaldığı daireden kurtarılan S.F.H. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı
Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı
Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı
Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı
Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı
Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı
Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı
Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı
Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı
Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı
Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı
Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı
Son dakika gündem: Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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