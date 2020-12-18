Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

18.12.2020 22:08 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:12

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Afyonkarahisar'da kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte 7 uygulama noktasında denetimlere başladı.

Ekipler tarafından dışarıda olan araç ve vatandaşlar durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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