Son dakika gündem: Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ceylan Çelik (57) idaresindeki 03 HC 010 plakalı otomobil, Çatallı - Tez kavşağında 42 KZ 091 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Çelik ile araçta yolcu olarak bulunan Gülcihan Çelik yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri