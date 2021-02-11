Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

11.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:05
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda 1 kilo 844 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda 1 kilo 844 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki Dörtyol kavşağında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde dedektör köpekle arama yaptı.

Aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 1 kilo 844 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki S.I. ile V.B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Seren Serengil Hüner Coşkuner
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 11:08:50. #1.15#
title