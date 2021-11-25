Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 724 gram kokain ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki R.Ö. ile M.U'yu "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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