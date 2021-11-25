Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 724 gram kokain ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki R.Ö. ile M.U'yu "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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