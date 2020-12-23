Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

23.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:40
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla İzmir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik takibin ardından Afyonkarahisar Otogarı'nda yakaladıkları şüpheliler H.H.E. ile M.C.K'nin üst aramasında 268 uyuşturucu hap, şeffaf poşetler içerisinde belirli miktarlarda esrar ile kenevir tohumu ele geçirdi.

Zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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