Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

29.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:08
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari ve planlı çalışmalar sonucunda ilçedeki iki adrese baskın düzenledi.

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada, ruhsatsız av tüfeği ile 13 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G. ile Y.U, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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