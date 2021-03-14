Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

14.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:41
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Evciler İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, 20 LZ 269 plakalı otomobili Başmakçı ilçesi girişinde durdurdu.

Araç içerisinde 9.13 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan Ziya Y., Abdurrahman Ç. ve Halis B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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