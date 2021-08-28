Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da şehitler için dua edildi
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da şehitler için dua edildi

Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da şehitler için dua edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Büyük Taarruz Zaferi'nin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İmaret Cami'nde Cuma namazı öncesi İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından şehitler için dua edildi.

Büyük Taarruz Zaferi'nin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İmaret Cami'nde Cuma namazı öncesi İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından şehitler için dua edildi.

Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan ve aradan tam 99 yıl geçen Büyük Taarruz Zaferi çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar İmaret Camii'nde şehitler için dua edildi. İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından Cuma namazı öncesi okunan duada, Malazgirt Zaferi'nin Fatihi Alparslan ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk de yad edildi. Namaza Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, kent protokol üyeleri ve cemaat katıldı.

Öte yandan namazın ardından vatandaşlara etli pilav ikramında bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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